Как жаль: В Горловке показали стадион (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита показала, как сегодня выглядит стадион «Шахтер» возле центрального городского парка культуры и отдыха им. Горького.

На стадионе после его строительства в середине прошлого века проводились футбольные матчи, тренировалась горловская футбольная команда. Кроме того, проводились концерты различных звезд эстрады. Была выстроена дополнительная трибуна, благодаря которой стадион в общем стал вмещать 25 тыс. человек. Сейчас этой трибуны уже нет, она разрушена.

Позднее, в 90-е годы, на стадионе располагался промтоварный рынок. Во время боевых действий в 2014 году забор вокруг стадиона посекло осколками. Сейчас сооружение приходит в упадок, зарастает кустарником.

«Страшно и обидно, в каком состоянии он находится. Все трибуны заросли кустарником… Все это выглядит печально», – прокомментировала горловчанка.

«Как жаль», – добавила она.

Также Рита показала расположенный недалеко от стадиона памятник погибшим во время Второй мировой войны спортсменам.

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