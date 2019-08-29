В Украине начала работу новоизбранная Верховная Рада

В Украине состоялось первое торжественное заседание Верховной Рады IX созыва. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 29 августа, избранные на внеочередных выборах в парламент народные депутаты приняли присягу.

В начале заседания перед ними выступил спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий. Он напомнил, что сегодня в Украине День памяти погибших украинских военных на Донбассе.

«Пять лет назад подразделения армии российского агрессора коварно атаковали украинских военных под Иловайском. Это военное преступление доказано и наказание неотвратимо. Украина помнит трагические и одновременно героические страницы своей истории – Берестечко, Круты, Иловайск, [Донецкий] аэропорт, Дебальцево. Как в ожесточенной борьбе творилась наша независимость. Вечная память и слава нашим героям. Объявляю минуту молчания», – заявил Парубий.

Народные депутаты почтили память погибших военных минутой молчания. После этого спикер Верховной Рады пожелал новоизбранным нардепам плодотворной работы в парламенте.

На первое заседание парламента прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в принятии присяги народными депутатами. Текст присяги, согласно регламенту, зачитал самый старший народный депутат Юрий Йоффе.

В торжественном заседании Верховной Рады также приняли участие экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также главы парламентов предыдущих созывов, экс-премьер-министры Украины, омбудсмен Украины, глава НБУ, и. о. главы СБУ, руководители центральных органов исполнительной власти, представители духовенства, иностранные гости и другие.

Первое рабочее заседание парламента начнется сегодня в 13:00.