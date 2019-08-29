В Луганске горел завод: Стали известны подробности (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске горел завод. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сообщение о возгорании в одном из цехов литейно-механического завода, расположенного на ул. Ленина, поступило в «МЧС» 28 августа в 19:15. «К месту вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательной части, части специальной пожарной техники», – уверяют в «ЛНР».

Прибывшие на место сотрудники «МЧС» обнаружили очаг возгорания в цеху на 2-м этаже возле прокатной линии. «Все сотрудники самостоятельно покинули здание завода. Звенья газодымозащитной службы пошли в разведку, одновременно происходило тушение пожара. Сложности состояли в том, что горящее масло растекалось со 2-го этажа через перекрытия на 1-й. Его тушили пеной, также по всему помещению стоял густой, едкий дым», – сообщают в «республике».

«Пожар был ликвидирован в 21:43. Огнем повреждена прокатная линия и перекрытие между 2 и 3 этажами литейно-радиаторного цеха №2 на площади 100 кв. м», – добавляют в «ЛНР».

Причины возгорания, как уверяют в «республике», выясняются.

Ранее информация об этом пожаре появилась в соцсетях. В местном паблике в соцсети люди делятся фотографиями и сегодня – черный густой дым был хорошо виден в городе.

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