На Донетчине в автомобиле будут утилизировать отходы, содержащие ртуть (Фото)

В Донецкой области до конца года заработает автомобиль по утилизации отходов, содержащих ртуть. Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Донецкий региональный центр обращения с отходами» Александр Грубич.

«Производительность до 8 кг в час. В результате переработки этим оборудованием получается чистая ртуть, которая образуется в маленьких стеклянных сосудах. Перерабатывать можно грунт, загрязненный ртутью, фильтры после переработки люминисцентных ламп, кинескопы, лампы. Все, что содержит ртуть», – рассказал он.

Эту мобильную установку купили еще в мае 2019 года. На нее потратили из областного экологического фонда более 8 млн грн. Еще 600 тыс. грн нужны для получения лицензии на переработку, без которой машину не могут использовать.

«Нет лицензии. Для того, чтобы мы ее получили, нам необходимо было выделение средств не из экологического фонда, а из бюджета области. Губернатор дал команду, мы это состыкуем и начинаем процесс получения лицензии. Документы мы уже подготовили. Я думаю, до конца года мы ее получим и запустим полностью», – пояснил директор Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»