Байки, корабли и торты: Жительница Славянска изготавливает подарки из детских памперсов (Фото)

Жительница Славянска (Донецкая обл.) Елена Омельченко изготавливает оригинальные подарки для детей из памперсов.

Как рассказала Елена «Донецким новостям», этим хобби она занимается более пяти лет. «Я – творческий человек рисую, занимается живописью. Был такой творческий порыв, и я решила этим заняться. Но это больше для себя – не столько продаю, сколько делаю все для удовольствия. Это увлечение, мне приятно, когда приходят и забирают. Глаза горят, они благодарят, фотографии высылают и это мне больше всего нравится», – рассказывает мастерица.

Подарки из памперсов могут быть самыми разными и по цвету, и по количеству расходных материалов – подгузников, детской одежды, игрушек и других вещей для новорожденных. Это и предметы гигиены и ухода, пустышки и погремушки.

Омельченко поясняет, что такие подарки дарят, забирая маму с ребенком из роддома, или на крестины.

«Для новорожденных из памперсов собираю изделия в виде тортов, кораблей, животных и других фигурок. Часто заказывают также байки, мотоциклы на трех колесах, велосипеды. В комплект входят бутылочки, игрушки, пеленки, распашонки. Комплектующие будущего подарка выбираем вместе. Если хотят только с памперсами, тогда только с ними. Если нужно, что бы туда входили пеленки, распашонки – доукомплектовываю», – делится Омельченко.

Материал или покупают сами заказчики, или выбирают из предложенного. На изготовление – уходит минимум два-три дня. «Например, я предлагаю игрушки, которые у меня есть в наличии. Если не подходят, иду в магазин, фотографирую игрушку, и высылаю вайбером заказчику на утверждение. Материал – по желанию. Либо сама приобретаю, но можно и свой принести – тогда в стоимость входит только моя работа», – продолжает Елена.

Основные заказчики – жители Славянска и близлежащих населенных пунктов. Но бывают заказы и из других районов и регионов. Тогда подарки пересылают почтовыми службами. «Но чаще заказывают по месту, так как это хрупкая конструкция. Ее сильно не закрепишь для транспортировки», – отмечает рукодельница.

«Самый бюджетный вариант обойдется где-то в 400 грн (это 60 памперсов – минимум для нормального подарка). Это если только памперсы. А если игрушка, бутылочки, носочки и другие принадлежности для новорожденных, то цена возрастает. И 800 грн, и 1200 грн, бывает и больше. Часто заказывают корабли, потому что это эффектно, и в корабль входит небольшой состав: памперсы, игрушки-пищалки для купания или набор для пасочек. Тогда выходит сумма небольшая, где-то 650 грн, а сам подарок – очень эффектный», – делится Елена.

В работе она также использует авторские игрушки Анне Геддес. «Анне – детский фотограф. Она фотографировала новорожденных и настолько этим загорелась, что начала делать игрушки в виде спящего ребенка. Игрушка сама небольшая, 25-30 см, но она настолько копирует ребенка, что не отличишь. Вот с такими игрушками подарки намного дороже. Потому что сама игрушка стоит от 600 грн. Но когда ее видят – отказаться не могут – она мягкая, небольшая, комфортная и потом ребенок и играется, и спит с ней», – поясняет женщина.

Самый большой подарок, который сделала Омельченко состоял из 200 памперсов: «Это был трехъярусный большой торт, по нему шли цветы».

Такие подарки не только креативные, но и полезные и практичные. Все содержимое используется по назначению. «Молодой семье подарили торт из памперсов. Мамочка потом рассказывала, что у них все пошло в ход – и памперсы, и бутылочка, и даже цветами, которые использовались для украшения, малышка игралась, когда подросла», – говорит Елена.

Также славянка изготавливает свит-боксы. «Это как коробок, поделенный на пополам. Если ребенку, то в одной половине лежит, к примеру, игрушка, а во второй – конфеты, печенье и другие сладости. Для взрослых это может быть какое-то спиртное (шампанское, мартини, коньяк), а во второй половине – тоже конфеты», – рассказывает она.

Работает мастерица и с иными композициями: «Например, на День святого Валентина по заказу молодого человека я делала парусник из конфет. Его размеры вышли – метр в длину и метр в высоту».

Кроме этого Елена составляет букеты и композиций из фруктов и конфет. Пользуются популярностью и мужские букеты – в их состав вместо цветов идут колбасы, таранка, пиво.

Но на этом Елена останавливаться не собирается. «Хочу еще делать подарки из печенья, есть такое направление. Я только знакомлюсь с ним пока», – заключила собеседница.