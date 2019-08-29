Кабинет министров Украины подал в отставку

В связи с началом работы Верховной Рады IX созыва действующий Кабинет министров Украины ушел в отставку. Как передает корреспондент «Донецких новостей», с соответствующим заявлением сегодня, 29 августа, в зале парламента выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В соответствии с Конституцией, я как премьер-министр Украины и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины», – сказал он.

Премьер-министр отметил, что три года работы его правительства были непростыми и многое для улучшения жизни людей не удалось сделать. «Фактически все, что мы сделали, мы сделали вместе с каждым украинским гражданином», – заявил Гройсман.

Согласно Конституции, пока не будет избран новый состав правительства, Кабмин продолжит выполнять свои полномочия в полном объеме.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует работать в продленном режиме, пока не будут приняты кадровые решения, в частности для формирования нового состава Кабинета министров Украины, обозначенные в повестке дня.

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