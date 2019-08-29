В Верховной Раде Украины сформировали фракции и коалицию

В Верховной Раде Украины IX созыва сформированы 5 депутатских фракций, названия которых аналогичны названиям политических партий, избранных в парламент. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 августа, заявил глава временного президиума Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, кроме парламентских фракций «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За життя», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос», также сформирована депутатская группа «За будущее», в которую вошли 23 нардепа.

«В соответствии со ст. 83 Конституции Украины депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины», – заявил Разумков.

«Оглашаю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутата, что составляет большинство количественного состава Верховной Рады, и в соответствии с Конституцией Украины имеет права коалиции», – сообщил он.

В политических фракциях утвержден количественный состав и руководители:

«Слуга народа»: 254 народных депутата, руководитель – Давид Арахамия, его первый заместитель – Александр Корниенко;

«Оппозиционная платформа – За життя»: 44 народных депутата, сопредседатели – Юрий Бойко и Вадим Рабинович;

«Европейская солидарность»: 27 народных депутатов, сопредседатели – Артур Герасимов и Ирина Геращенко;

«Батькивщина»: 25 народных депутатов, руководитель – Юлия Тимошенко, заместитель – Сергей Соболев;

«Голос»: 17 народных депутатов, руководитель – Сергей Рахманин, заместитель – Ярослав Железняк.

Сопредседателями парламентской группы «За будущее» стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

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