Житель Донецка показал несколько отделов в торговом центре «Сигмаленд» (Фото)

На окраине неподконтрольного украинской власти Донецка работает торговый центр «Сигмаленд» (бывший гипермаркет «Ашан»). Несколько отделов в этом ТЦ показал местный блогер «Виконста».

Дончанин показал отдел с собственной сладкой выпечкой «Сигмаленда» и хлебобулочными изделиями. «Здесь прикольные пончики продаются», – отметил он.

Житель Донецка сделал выбор в пользу пончика с наполнителем за 11 руб. (4 грн по местному курсу на 3.09.2019).

Также он отметил большой ассортимент в колбасном отделе. «Колбаса здесь стоит, как и везде», – сообщил «Виконста».

Назвал он и некоторые цены. Так, сырокопченая колбаса есть по 616 руб. (234 грн), 683 руб. (260 грн), 606 руб. (230 грн), 872 руб. (332 грн), 1239 руб. (471 грн), 500 руб. (190 грн), 348 руб. (132 грн), 334 руб. (127 грн). Напротив витрин с колбасой – холодильники с сосисками и сардельками. «Сосиски – 306 руб. (116 грн – ред.), сардельки – по 164 руб. (62 грн – ред.)», – прокомментировал дончанин.

В отделе с минеральной водой и напитками также много товаров. «Пепси и кола по 80 руб. (30 грн – ред.) за двухлитровую бутылку», – отметил «Виконста».

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