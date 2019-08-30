Житель Донецка рассказал, чем его разочаровал «ДонМак» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», побывал в ресторане быстрого питания «ДонМак» (действует на захваченных мощностях «Макдональса»). Своими впечатлениями дончанин поделился в соцсети.

Мужчина отметил большое количество людей в ресторане. Он заказал фреш-бургер за 150 руб. (57 по местному курсу на 30.80.2019) и стандартную картошку фри.

Ждать заказа пришлось недолго – пару минут.

Дончанину забрал приготовленное с собой, и в машине распаковал еду для дегустации. «Вот такая вот шайбочка стоит 150 руб. (57 грн – ред.). Не знаю, кто может этим наесться – может, ребенок. Был я в RedCups, бургер намного больше и цена у него, по-моему, 250 руб. (95 грн, – ред.). Не знаю, стоит или не стоит», – сказал он.

«Не, совсем не то. Честно… Много лука, причем свежего – ешь, чувствуется горечь. И второе – обычный майонез, а не соус. Мне не нравится», – рассказал дончанин о вкусе бургера.

Картошка же ему пришлась по вкусу. «Картошка ничего. Обычная», – отметил он.

«"ДонМа"к разочаровал. Ожидал большего», – подвел итог житель Донецка.

Напомним, ранее особенности «ДонМака» оценил россиянин.

Как сообщалось ранее, с июля по октябрь 2016 года в Донецке на базе имевшихся трех ресторанов быстрого питания McDonald’s открыли местный аналог «ДонМак». Изначально заведение хотели назвать «МакДоном», но узрели возможность неприличных ассоциаций.

Полуфабрикаты в «ДонМак» поступают с ростовской фабрики американского бренда, полиграфию для упаковок печатают в Донецке.

«ДонМак» в Донецке отличает от «МакДональдса» смешение торговых марок. Помимо продукции, похожей на «макдональдскую», здесь присутствуют картофельные чипсы, круассаны, напитки местного производства типа «Колокольчик», молочные десерты донецкой фирмы «Лучиано», куриные стрипсы и крылья наподобие фастфуда KFC и пр. Также в донецкой сети продают пиво.

Цены в «ДонМаке» соответствуют российскому «МакДональдсу» – разница +/- 2-9 руб. При этом уровень зарплат россиян в разы выше доходов жителей нынешнего Донецка. Даже зарплаты сети фастфудов несравнимы: в «ДонМаке» сотрудник, стоящий на кассе, получает 7 500 руб. (3 100 грн) в месяц, в России в «МакДональдсе» в зависимости от региона – 20-35 тыс. руб.

В связи с действием в «ДНР» комендантского часа, «ДонМаки» работают до 21:00, а автораздача – до 22:00.

В Донецке в «ДонМаке» стоимость на аналоги гамбургера и «Биг мака» идентичны российским, но на 17% и 43% соответственно дороже, чем в украинской сети «МакДональдс».

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