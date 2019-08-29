В «ДНР» «отжали» автомобиль Бейонсе

В неподконтрольном украинской власти Донецке «отжали» минивен Mercedes Viano, который во время открытия стадиона «Донбасс Арена» в августе 2009 года предназначался для главной звезды шоу певицы Бейонсе. Об этом «Донецким новостям» рассказал владелец обслуживающей транспортной компании Сергей Шитиков.

«До открытия и непосредственно во время самого праздника моя компания сотрудничала с организатором, итальянской компанией "K-Event". Мы взяли на себя все транспортные потребности в перевозках пассажиров самой компании и приглашенных ею звезд», – пояснил Шитиков.

Он вспоминает, что почти весь персонал компании-организатора шоу открытия «Донбасс Арены», включая технический, был из Италии – сборщики сцены, осветители, акустики.

«А ближе к самой дате открытия, начали прибывать и сами артисты. И, конечно, самая яркая звезда этого праздника – Бейонсе. По райдеру, ее обслуживало два минивена Mercedes Viano. Предварительно были отрепетированы подъезды, отъезды, маршруты передвижения по подземному паркингу "Донбасс Арены" и разного рода непредвиденные ситуации. Запомнился личный охранник Бейонсе. Темнокожий атлет-громила, больше двух метров роста, который не отпускал ее ни на секунду», – отмечает транспортник.

«С началом войны, автомобиль, ранее обслуживающий Бейонсе, был направлен на перевозку дончан между Киевом и Донецком, ну а позднее, его "отжали", забрав с паркинга в Донецке в 2017 году», – констатировал Шитиков.

Напомним, 10 лет назад – 29 августа 2009 года – в Донецке состоялось открытие «Донбасс Арены», которое сопровождалось грандиозным шоу. С воспоминаниями участников этих событий можно ознакомиться в материале «Донецких новостей» – Капец, красиво как на открытке: Дончане-переселенцы вспоминают грандиозное шоу на «Донбасс Арене» (Фото, видео)