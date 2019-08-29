Все начиналось с казацкого причала: Морской порт Мариуполя отметил 130-летие (Видео)

Сегодня, 29 августа, Мариупольский морской порт отметил свой юбилей – 130-летие. Все начиналось с одного казацкого причала. Теперь их 18 и ежегодно они принимают миллионы тонн груза.

Докер-механизатор Владлен Чуриков вспоминает, как впервые увидел кран. Тогда отец взял его с собой на работу. «Для меня кран – это был будто какой-то дракон – стоит, работает. Интересно было», – говорит он.

Сегодня мужчина сам управляет таким «драконом», и добавляет, что с портом связали свою жизнь и родственники. «Жена у меня тоже работает, работник порта. Второго района только. И у нее так же сложилась династия. У нее тоже и дедушка работал, и отец тут работал в порту. Так что у нас тут объединенная, можно сказать, династия, большая», – рассказал Владлен Чуриков.

Слесарь Николай Земляной работает здесь почти 40 лет. По словам мужчины, с тех пор его работа значительно упростилась. «Уже нет мешковых грузов, тех, которые раньше перегружали все вручную в основном. Ну, погрузчики были, но грузы-то вручную из трюмов. И зачастую было, что 4 человека 4 вагона перегружали за смену. Сейчас такого нет, все механизировано, все краны», – говорит он.

В порту работает 3 тысячи человек. С началом вооруженного конфликта на Донбассе грузов стало меньше, однако люди не опустили руки. «Только в лучшую сторону меняется. Какая-то модернизация. У нас сейчас строится зерновой комплекс. Надеемся, что еще больше у нас увеличится грузопоток», – поделилась заместитель начальника склада Людмила Петрова.

Официально год основания порта – 1889, но его история началась за столетие до этой даты. В устье реки Кальмиус появился казацкий причал, откуда велась торговля. С развитием угольной промышленности порт передвинули на новое место и расширили. «Днем рождения порта считается 2 сентября или 26 августа, когда в порт пришла "Медведица" – первое паровое судно за углем. Ну, и с этого момента пошел отсчет, так сказать, рождения порта», – рассказал директор музея Виктор Щербань.

Поэтому морским воротам Донбасса – 130 лет. Советник главы Донецкой облгосадминистрации Николай Трофименко убежден, что влияние предприятия на жизнь страны трудно переоценить. «То количество делегаций иностранных, представителей международных организаций, украинских чиновников, парламентариев, которые посещают наш порт, оно чрезвычайно велико. И вы также фактор в нашей военно-политической, политико-дипломатической, экономической борьбе с нашим врагом», – заявил он.

Напомним, в Мариупольском морском торговом порту первую очередь зернового перегрузочного терминала запустят до сентября. Новый зерновой терминал станет самым мощным на Азовском море.

Источник: ТК «Донбасс»