Метровые змеи в квартирах: Решить проблему жителей Лисичанска не берется ни одна служба города (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) многоэтажки атакуют метровые змеи. Пресмыкающиеся попадают в жилища даже через крыши и окна.

Жители дома на окраине города жалуются, что змеи – частые гости. На днях одна заползла в квартиру на пятом этаже. По словам жительницы Людмилы, выгоняли пресмыкающегося всем подъездом. «А она жжжух – и под диван. Метровая змея, брюхо серое, сама зеленая и вот такие полосы по ней. Я ее тяпкой прям по всему клубку вот так пополам, а потом дальше тук-тук-тук, и с четвертого этажа соседка прибежала. А тут все кричат, а те ж в истерике в коридоре и не заходят даже, все в ночнушках стоят», – рассказала женщина.

Жители убеждены, что в дом лезут два вида медянок и серые змеи. Говорят, то и дело сталкиваются со змеями в неожиданных местах. «Вот такая вот гадюка, наверное, по козырьку она лезла. И раз-раз полезла и такая раз – она на третьем, а я на четвертом, на балконе», – говорит житель Николай.

Люди только догадываются, как и почему змеи попадают в их жилье. Предполагают, из-за того, что рядом река и чаща. Это и любят пресмыкающиеся.

Такие соседи жителям не нравятся, ведь у людей и овощи растут, и дети играют рядом. Чтобы вдруг не наступить на змею, ходят по асфальту. «Говорят, что ползают, я видел один раз», – сказал мальчик.

«Конечно, боюсь, в подвал заходить боюсь, я на первом этаже живу – боюсь», – добавляет пенсионерка.

Ни одна служба в городе решить эту проблему не берется. Специального подразделения для отлова пресмыкающихся в Лисичанске не существует. Коммунальщики признают, что в санстанцию обратиться не могут, потому что на такие потребности не хватает средств. «Жильцы могут написать заявление к нам, мы заявление обрабатываем, передаем на санстанцию, вызываем их, они приезжают, делают дезинфекцию. На услуги на эти в тарифах у нас не заложено такие деньги, мы можем обратиться на городское ЖКХ, решение сессии, если депутаты выделят деньги», – сообщил начальник Лисичанской жилищно-эксплуатационной конторы № 8 Владимир Сиротин.

Тем временем жители окрестностей вынуждены бороться с ползучими самостоятельно. Говорят – чудо, что змеи пока еще никого не укусили.

Источник: ТК «Донбасс»