Старая конфета в новой упаковке: Какие угрозы несет переселенцам-пенсионерам новое постановление КМУ

Постановление Кабинета министров Украины №788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины», утвержденное 21 августа 2019 года, несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

По информации правозащитников, постановление разработал Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для усовершенствования порядка назначения, восстановления и осуществления пенсионных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). «Основным достижением этого документа должно стать исключение пенсий из дискриминационного постановления № 365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам". Согласно ему, при назначении социальных выплат – в том числе пенсий – ВПЛ нужно было обратиться в управление труда и социальной защиты, пройти проверку, которую представители этого органа, по факту, не имеют права проводить, но несмотря ни на что все еще осуществляют в некоторых регионах. В то же время они ссылаются на то, что для назначения соцвыплат необходим акт обследования материально-бытовых условий, на основании которого комиссия выдает решение о назначении или возобновлении выплат», – говорится в сообщении.

Поэтому благодаря постановлению №788 отныне вопрос выплаты пенсий для ВПЛ будет регулироваться исключительно постановлением №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам». Еще одно важное нововведение: появляется категория лиц, которые отказались от справки ВПЛ, то есть «экс-ВПЛ».

«"Ура", – сказали бы мы. Наконец нет проверок, прекращений выплат, если инспектор не нашел вас дома, наконец нет специального порядка выплат задолженности, который был предусмотрен постановлением №365. Наконец переселенцы, которые интегрировались на новом месте, могут получать пенсии в общем порядке без дискриминации. Но не скажем, потому что это оказалась лишь старая конфета в новой упаковке», – рассказали правозащитники.

Так, во-первых, в постановлении №637 снова вводится норма прекращения выплаты пенсий на основании данных, полученных от Госпогранслужбы, МВД, СБУ, Национальной полиции, ГМС и Минфина, которые дают «обоснованные основания полагать, что лицо вернулось к покинутому месту постоянного жительства». Ранее эта норма была предусмотрена постановлением №365, и отменена по решению суда (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2123805-17#n15). «Напомним о списках СБУ, по которым в 2017 году были приостановлены выплаты пенсий более 200 тысячам пенсионеров-ВПЛ, и о списках Минфина, по которым в 2018 году неоднократно останавливали выплаты пенсий – и иногда одним и тем же лицам», – уточняется в сообщении.

Также ПФУ имеет право обращаться к выше указанным органам для подтверждения или опровержения информации о возвращении лица в покинутое место постоянного проживания. «А это значит, что ПФУ сможет снова направлять в Госпогранслужбу запросы для получения сведений из информационной базы "Аркан", которая, как известно, является главным источником получения информации о пересечении линии разграничения для ПФУ. Но мы еще раз подчеркиваем, что это не может быть основанием для прекращения выплаты пенсий», – добавляют правозащитники.

Во-вторых, в этом постановлении снова появляется призрачный «особый порядок», который был предусмотрен постановлением №335, но его нормы должны были отменить решением суда по делу, которое представляет общественная организация «Донбасс-SOS» (http://reyestr.court.gov.ua/ Review / 82347154). «Но, несмотря на это, он продолжает действовать – и из-за него пенсионеры уже почти полтора года не могут получить задолженности по пенсиям», – отмечается в сообщении.

Теперь норма об этом порядке «находится» в постановлении №637, и звучит очень знакомо: «Суммы пенсий, не выплаченные за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров Украины». «И как тут не добавить, что, кроме всего, этот "особый порядок" ранее должен был быть разработан Пенсионным фондом и утвержден Министерством социальной политики – тогда этого не произошло. А теперь эта процедура, судя по всему, должна затянуться еще на дольше», – добавляют правозащитники.

В-третьих (и самое главное!), это постановление предусматривает двойную идентификацию. Кроме прохождения идентификации в Ощадбанке для назначения, восстановления или продления выплат пенсий, лица должны пройти идентификацию в ПФУ. Но все равно идентификация должна проходить в соответствии с порядком, который должен разработать ПФУ и согласовать с Минсоцполитики. «Имея печальный опыт разработки отдельного порядка по постановлению №335, мы волнуемся о дальнейшей судьбе вопроса получения пенсионерами своих пенсий, поскольку остановка их выплат всегда происходит быстро, а вот восстановление и, главное, получение – это всегда очень длинная и грустная история», – отмечают правозащитники.

Как отмечают правозащитники, еще в феврале 2019 года общественные организации направили в ПФУ и Минсоцполитики письмо с замечаниями к проекту постановления №778 и просьбой созвать заседание Рабочей группы по вопросам формирования государственной политики по обеспечению прав и свобод ВПЛ и других уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта, которая действует при Минсоцполитики. «Однако, как видим, Пенсионный фонд не учел наши замечания. Осталось глухим к нашим просьбам и Министерство. Жаль», – резюмировали в БФ «Право на защиту».

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