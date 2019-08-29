Ремонт затянулся: Дети вынуждены путешествовать по Краматорску в поисках секций и кружков (Видео)

В центре Краматорска (Донецкая обл.) уже несколько лет подряд два культурных учреждения закрыты на ремонт. Поэтому в этом учебном году детям вновь придется путешествовать по городу в поисках секций и кружков.

Работники центра внешкольной работы записывают малышей в кружки под открытым небом. Краматорчанка Валентина хочет устроить дочь в театральную студию, но водить ребенка придется в одну из школ, потому что здание центра уже более года ремонтируют. «Ну, мне, конечно, было бы удобней, если бы было здесь. Потому что мы ходим на гимнастику и заодно пошли бы в театральную студию. А сейчас это все раскидано по всему городу, соответственно, неудобно возить ребенка. Невозможно, например, совместить несколько кружков», – говорит она.

По словам педагогов, 60 кружков размещены сейчас в разных местах. Работать так неудобно. «Бывает такое, что, допустим, наши виды творчества они шумные, детей много, тоже возникают трения. Сложно с уборкой наших помещений там, где мы занимаемся. Потому что наш техперсонал здесь, а мы там», – рассказала заведующая отделом художественной самодеятельности Центра внешкольной работы Елена Харченко.

Как сообщила директор Центра внешкольной работы Оксана Коломийцева, за год успели сделать большую часть фасадных работ, утеплили фундамент и подготовили к ремонту крышу. На третьем этаже уже заменены окна, двери, стены и потолки облицованы. Сейчас строительство остановили. А центр вновь будет работать не в родных стенах. «У нас работы были начаты по ремонту, но сейчас они приостановлены в связи с тем, что проект находился на корректировке и сроки выполнения работ – декабрь 2020 года. Педагогам, конечно, сложнее, потому что приходится носить материалы, орудия труда по школам, но тем не менее люди работают на энтузиазме», – объяснила она.

Такая же ситуация и во дворце культуры «Будівельник» («Строитель»). Здесь находятся десяток творческих студий для детей и взрослых. Реконструкция здания продолжается полтора года. Что успели сделать, выяснить не удается, потому что вокруг сооружение обнесено забором, в двери – на замке.

А еще горожанам два года назад обещали ледовую арену и бассейн. Но работы на этих объектах либо заморожены, либо идут медленно за железным забором.

Сейчас ремонт этих объектов финансирует областной департамент капитального строительства. В ведомстве ответили на письменный запрос: «Строительные проекты требуют доработки и средств на них нужно больше, чем планировали».

Поэтому, не известно, когда работы завершат. А пока проекты доделывают стоимость работ продолжает расти.

Источник: ТК «Донбасс»