Будет оживать от ветра: Парк кованных фигур в Донецке пополнится первой кинетической скульптурой

Парк кованных фигур в неподконтрольном украинской власти Донецке пополнится первой кинетической скульптурой, посвященной 150-летию города. Она будет принципиально отличаться от всех остальных фигур, установленных в парке. Об этом в интервью местной газете рассказал председатель гильдии кузнецов «ДНР», руководитель проекта «Парк кованых фигур» Виктор Бурдук.

Скульптура будет называться «150». И ее презентуют в рамках кузнечного фестиваля, который пройдет в парке 21 сентября.

«Мы уходим в концептуальное искусство от наших традиционных цветов, роз, листьев, завитков. Хотя, конечно, и от них не отказываемся. Первая кинетическая скульптура… будет посвящена юбилею Донецка и получит название "150"... Центром композиции станут три цифры – 1, 5 и 0, которые под воздействием даже тихого ветра будут "оживать" и постоянно менять свое положение», – рассказал главный кузнец «ДНР».

Бурдук уточнил, что эскиз скульптуры сейчас только разрабатывается.

«Со временем мы планируем создать целую серию такого рода кинетических скульптур. Хотим их устанавливать в северо-западной части парка, между памятником святому Георгию Победоносцу и улицей Университетской – там еще достаточно много свободного пространства. Идей для таких концептуальных работ очень много», – дополнил он.

Бурдук посетовал, что в «ДНР» не хватает средств, чтобы разнообразить программу ежегодного фестиваля кузнечного мастерства. «Остальная программа достаточно традиционна – к сожалению, сейчас не хватает средств на то, чтобы устраивать такие грандиозные шоу, как во время довоенных фестивалей», – констатировал он.

Глава гильдии кузнецов «ДНР» анонсировал основные моменты программы фестиваля:

мастер-классы кузнецов;

спортивно-силовое шоу;

рыцарские бои;

выступление спортивно-конного клуба «Татерсаль»;

традиционный кузнечный свадебный обряд, во время которого выкуют сердца с инициалами молодоженов и датой их свадьбы;

каша из казана;

выставки-ярмарки меда и декоративно-прикладного искусства.

Также в рамках кузнечного фестиваля планируют провести фестиваль «Рок-кузня», на котором выступят местные музыкальные группы.

Как сообщалось ранее, на территории Парка кованых фигур насчитывается 230 композиций. При всей патологической ненависти «властей ДНР» к Украине, украинские элементы в скульптурах парка пока сохраняются. Также Виктор Бурдюк заявлял, что в «ДНР» мастера кузнечного дела не имеют заказов, соответственно, и заработков, большинство вынуждены менять профиль деятельности.

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