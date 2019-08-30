Лисичанск снова может остаться без воды из-за долгов перед энергетиками

На Луганщине «Лисичанскводоканал» получил предупреждение от «Луганского энергетического объединения» («ЛЭО») о прекращении поставок электроэнергии с 30 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь «ЛЭО» Юлия Рыбалко.

По ее словам, долги «Лисичанскводоканала» перед энергетиками скопились за несколько лет и составляют 165 млн грн. «В настоящее время "Луганское энергетическое объединение" рассматривает вопрос относительно отключения "Лисичанскводоканала" от электроснабжения, учитывая суммы оплат, которые поступили за потребленную электроэнергию от должников», – сказала Рыбалко.

Как сообщил секретарь Лисичанского городского исполкома Александр Савченко, депутаты горсовета направили письма к президенту Украины, премьер-министру и председателю Луганской облгосадминистрации с просьбой выделить средства для погашения долга государственных предприятий. Местные власти также ведут переговоры с энергетиками о возможности не отключать водоканал от электроснабжения.

«Мы шаг за шагом приближаемся к чрезвычайной ситуации. Эту проблему нужно решать не только на местном уровне, а и на областном, и на государственном», – заявил Савченко.

Если в Лисичанске отключат воду, местные школы могут закрыть и учебный год в городе начнется с опозданием.

Напомним, в августе в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики «ЛЭО» обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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