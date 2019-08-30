В Краматорске шпалы с демонтированных трамвайных путей передадут военным

В Краматорске железобетонные шпалы, оставшихся после демонтажа трамвайных путей, передадут военным. Такое решение в четверг, 29 августа, приняли депутаты на сессии городского совета.

Сейчас на территории подрядной организации, которая с апреля занимается демонтажем трамвайным путей, сохраняется более 30 тыс. шпал, которые сняли с улицы Олексы Тихого, поселков Беленькое и части Веселого. Сотню из этих железобетонных опор заберет Донецкий зональный отдел Военной службы правопорядка. Еще 100 путей отдадут пограничникам.

«Шпалы, которые были демонтированы с трамвайных путей, уже отработали свои функции как шпалы, но как полезное изделие они нам еще понадобятся. Мы обязательно укрепим свои фортификационные сооружения на передовых позициях. Это могут быть позиции и первого рубежа – на Майорске и Марьинке, а также возможно укрепление фортификационных сооружений в местах дислокации наших подразделений», – рассказал помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»