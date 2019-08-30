Больше зарплаты: В «ДНР» озвучили, во сколько обошлась экипировка первоклассника

В неподконтрольном украинской власти Донецке подготовка первоклассника к школе обходится почти в размер месячной зарплаты, или еще больше. Об этом говорится в материале местной газеты.

В торговых точках Донецка промониторили цены на школьные товары. Учитывалось, что в экипировку первоклассников входит одежда и обувь для мальчиков или девочек, а также рюкзак и набор основных канцелярских принадлежностей, список которых озвучивают родителям учителя.

В комплект школьной одежды в «ДНР» входит:

для мальчиков – брюки, рубашки, джемпера на холодный период, пиджак, жилет;

для девочек — блуза, пиджак и юбка/брюки или сарафан.

Результаты мониторинга цен в Донецке показали, что по самым скромным подсчетам, сборы первоклассника обошлись не менее, чем в 5 600 руб. (2 154 грн по местному курсу валют). Плюс, как минимум, 384 руб. (148 грн) за набор основных канцелярских принадлежностей (включающих 20 тетрадей). Итого, минимальная экипировка школьника составила практически 6 000 руб. (2 308 грн).

Местный курс валют: 1 грн = 2,6 руб.

При этом, по данным «министерства экономического развития ДНР», средняя зарплата в Донецке по состоянию на 1 июня 2019 года составляла 10 961 руб. (4 216 грн). «Однако очень многие жители города "не дотягивают" даже до этой планки и получают в месяц не более 5-7 тыс. руб. (1 923 – 2 692 грн, – ред.). А нередко в семьях всего один кормилец, из-за экономического упадка, вызванного войной, многие вообще не имеют источников дохода», – говорится в газетной статье.

В этой связи, минимальный набор школьника составил 55% средней зарплаты по Донецку, а на практике – превысил месячный заработок большинства дончан.

Кроме того, опрошенные изданием жители констатируют, что на 6 тыс. руб. полноценно школьника не собрать. Дончанка Виктория называет сумму в 10 тыс. руб. (3 846 грн), а Наталья потратила на экипировку своего первоклассника 13 тыс. руб. (5 000 грн).

«Сын будет ходить в школе в продленку, там дети днем спят, поэтому нужна еще и пижама. Я многое покупала в течение года. Причем, много вещей брала в секонд-хенде и в интернет-магазинах, в которых давали скидки. Кроме того, даже просила родственников дарить сыну на праздники то, что ему будет нужно для школы, – ранец, спортивный костюм и прочее. И при всем при этом сборы в школу обошлись в 13 тысяч», – делится Наталья.

Год назад «власти ДНР» заявляли, что уже с нынешнего учебного года школьная форма станет обязательной. Но в «администрации Донецка» утверждают, что в этом году «она не является обязательной, родители самостоятельно принимают решение о ее приобретении».

Однако, в некоторых учебных заведениях Донецка форма была введена еще в прошлом году. Например, только у местного предприятия «Спецодежда и униформа» на сегодняшний день обслуживаются более 20 школ. По словам директора «Спецодежды…», в одних учебных заведениях форма введена с 1 по 11 классы, в других – только в начальных или только в первых.

Отметим, что 1 сентября в школы Донецка пойдут более 53 тыс. учеников, в том числе почти 6 тыс. – в первые классы.

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