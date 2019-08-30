В Украине назначен новый генеральный прокурор

Новым генеральным прокурором Украины стал предложенный президентом кандидат – Руслан Рябошапка. Как сообщают «Донецкие новости», за такое решение в ходе первого заседания Верховной Рады проголосовали 312 народных депутатов.

В своем выступлении перед парламентом накануне голосования кандидат на должность генерального прокурора заявил о необходимости обновления и перезагрузки системы прокуратуры, налаживании взаимодействия с другими правоохранительными органами и повышении эффективности работы прокуратуры.

Указ о назначении генеральным прокурором Руслана Рябошапки президент Украины Владимир Зеленский подписал в этот же день, 29 августа.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада отправила в отставку с поста генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Напомним, в Верховной Раде Украины IX созыва сформированы 5 депутатских фракций и коалиция. В первый день работы парламент утвердил новый состав правительства, а также новых руководителей СБУ, МИД и Министерства обороны.

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