Народные депутаты Украины начали процесс снятия своей неприкосновенности

Верховная Рада ночью, 30 августа, в первом чтении проголосовала за законопроект №7203 «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)». Как сообщают «Донецкие новости», такое решение в ходе первого заседания парламента поддержали 363 народных депутата.

Принятое решение зал парламента и присутствующий там президент Украины Владимир Зеленский приветствовали аплодисментами.

В случае принятия этого закона во втором чтении и подписания его президентом будут внесены изменения в статью 80 Конституции Украины и гарантии депутатской неприкосновенности будут аннулированы. Это значит, что народные депутаты Украины могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия на это парламента.

Новая редакция данной статьи Конституции предлагается в таком виде: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Рассмотрение законопроекта №7203 продолжится на следующих заседаниях Верховной Рады Украины. Вторая сессия парламента начнется во вторник, 3 сентября.

Напомним, в Верховной Раде Украины IX созыва сформированы 5 депутатских фракций и коалиция. В первый день работы парламент утвердил новый состав правительства, а также новых руководителей СБУ, МИД, Генеральной прокуратуры и Министерства обороны Украины.

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