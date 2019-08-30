Иловайск – не только эпизод: Военный врач о Дне памяти погибших украинских бойцов

Участники боевых действий на Донбассе, в частности боев за Иловайск (Донецкая обл.) с 2014 года неоднократно обращались к предыдущим властям закрепить за 29 августа статус Дня памяти погибших украинских военных. Об этом рассказал заместитель начальника Военно-медицинской академии Украины, военный врач и участник боев за Иловайск Всеволод Стеблюк.

«Мы 4 года подряд писали в Администрацию президента, в Верховную Раду петиции, что именно этот день назначить национальным Днем памяти. На что говорилось, что 29 августа – один лишь из эпизодов войны лета 2014 года», – сказал он.

«Для меня Иловайск – это не только эпизод, период в моей жизни… Для меня эта дата во многом судьбоносный день. Его вспоминаешь с горечью утрат, потому что в этих боях 29 августа погибли только из моих близких друзей, которые реально очень много значили в моей жизни, 9 человек», – говорит Стеблюк.

По его словам, несмотря на тяжелый и неравный бой с россиянами под Иловайском, украинские военные хоть и понесли большие потери, но не потеряли честь. «Каждый день войны – это ужас. Не может быть менее или более ужасных дней, потому что человеческая жизнь – наивысшая ценность. Для мамы, потерявшей сына, совершенно не имеет значения, в какой день он погиб. Пока идет война, пока гибнут наши товарищи, мы будем переживать каждую утрату, каждую боль, как Иловайск», – подчеркнул военный врач.

Напомним, в День независимости Украины президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Днем памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за целостность и суверенитет страны.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены. В Генштабе ВСУ уточнили данные о потерях в боях под Иловайском по состоянию на 2019 год.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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