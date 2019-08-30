Сводка из зоны ООС за 29 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

рядом с Марьинкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

около Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

около Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

возле Луганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: неподалеку Водяного велся обстрел из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины в минувшие сутки 16 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 203 единицы. Под огнем оказались донецкие поселки Спартак, Александровка и Минеральное, горловские поселки шахты им. Гагарина, шахты им. Изотова, Зайцево, Доломитное; села Григоровка, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, БМП, БТР, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и автоматических станковых гранатометов (АГС)».