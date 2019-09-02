Донетчина: Как в регионе решают проблемы с водоснабжением

В Донецкой области одна из причин нехватки водоснабжения в ряде населенных пунктов связана с износом магистральных водоводов, которые построены более 60 лет назад, а также их повреждениями в результате боевых действий. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

По ее словам, из-за повреждений магистральных водоводов страдают от нехватки воды в основном жители прифронтовых населенных пунктов Донетчины, такие как Марьинка, Красногоровка, Торецк.

«Красногоровка с 2014 года совсем не имеет питьевой воды. Там есть только техническая вода и очистительные установки, которые помогают устанавливать международные организации», – отметила Гусева.

«Второй донецкий водовод – там нужно поменять 20 км этого водовода. Это труба очень большого диаметра – 2,4 м. Если нам удастся это сделать, будет меньше аварий и будет меньше отключений именно для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и Торецка», – продолжила она.

Заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации сообщила, что сейчас на Втором донецком водоводе выполняются небольшие ремонтные работы. «Пока только выполняется проект по замене 1 км этого водовода. Проект разработан уже, есть финансирование, но все идет медленными темпами. Мы принимаем меры, чтобы подрядчик выполнил эти работы», – отметила она.

«И есть помощь благотворительной организации ЮНИСЕФ, которая выбрала наиболее аварийный участок – это в Славянском районе. Там протяженность 530 м. Они сами провели тендер, сами выбрали подрядчика, и до конца сентября – в первых числах октября этот самый аварийный участок будет закончен. Это также улучшит водоснабжение на нашей территории», – проинформировала Гусева.

Напомним, в Донецкой области остается не решенным на 100% вопрос водоснабжения региона. Система водоснабжения в области изношена почти на 70%. По мнению губернатора Донетчины Павла Кириленко, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение Донецкой области, необходимо модернизировать действующую систему, а также решить вопросы с долгами коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"» и тарифами для населения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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