В Луганске сообщают о ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в соцсети очевидцы.

Как пишут луганчане, авария произошла 29 августа: столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП работала «скорая», однако очевидцы не уточняют количество пострадавших.

Читайте также: