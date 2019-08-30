В Луганске сообщают о ДТП (Фото)

В Луганске сообщают о ДТП (Фото)

ДН

30.08.19 14:12dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в соцсети очевидцы.

Как пишут луганчане, авария произошла 29 августа: столкнулись два легковых автомобиля. На месте ДТП работала «скорая», однако очевидцы не уточняют количество пострадавших.

 

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