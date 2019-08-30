В Донецкой области восстановили более 400 домов, поврежденных обстрелами

В Донецкой области в этом году восстановили более 400 домов, поврежденных обстрелами. Об этом сообщила заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Только за период 2019 года были восстановлены 444 жилых дома, которые были повреждены в результате боевых действий на территории Донецкой области. В целом у нас за все это время были повреждены примерно 13 тыс. домов, из них восстановлены за весь этот период 7,5 тыс.», – сказала она.

«В этом году, мы считаем, что цифра значимая – 444 дома», – добавила Гусева.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области спасатели продолжают помогать восстанавливать дома мирных жителей, пострадавшие от многочисленных обстрелов. Так, только в прифронтовых поселках Волновахского района требуют восстановления более 150 домов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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