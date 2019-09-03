Семья Павленко из Славянска создает уникальную посуду из красной глины (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) семья Павленко создает посуду из красной глины. Имеют собственную мастерскую за городом, где по авторским разработкам делают уникальную продукцию.

Так, супруги Евгений и Инна Павленко делают керамическую экопосуду уже более 20 лет. Изделия из красной глины из мастерской Павленко продают в Карпатах, выдают за свою в Молдове и, несмотря на конкуренцию, с удовольствием покупают в Европе. Там натуральное – всегда в цене.

Как говорит основатель мастерской керамических изделий Евгений Павленко, после того, как натуральную красную глину достают из земли, она отлеживается некоторое время и затем ее пускают в производство. «Из-за этого она называется экопосудой», – уточнил Евгений.

По словам супруги Евгения Инны Павленко, глина должна вылежаться. «Глина должна увидеть зиму, лето, осень, весну и только после этого ее можно пускать в работу. Женя первый человек, который разработал со своими технологами процесс, позволяющий делать жидкую глину», – рассказала Инна.

От жидкой массы до красивого горшочка проходит более 10 суток. Редкую глину разливают по гипсовым формам, после чего излишки сливают, а заготовка проходит следующий этап.

После этого происходит отделка. Семья Павленко имеет свою изюминку в этом процессе, поскольку их мастерицы могут делать лепку, резьбу и многое другое.

Но гордятся в мастерской не только ручной работой. Благодаря европейским грантам Международной организации по миграции (МОМ) они получили компьютерную технику, и теперь делают на чашках логотипы и тиснение шевронов. «В Славянске никто так не делает. Мы делам чашки с шевронами для воинов», – отметила Инна Павленко.

Как рассказала мастерица Инна, глиняная посуда, которая глазирована внутри, служит намного дольше. А свой черно-коричневый цвет сверху керамика получает благодаря коровьему молоку, которое используют при изготовлении посуды.

Семья Павленко в быту также пользуется преимущественно экологичной посудой собственного производства. Супруги говорят, что природный материал долго сохраняет температуру, а еда в нем вкуснее. Главным рынком сбыта продукции из натурального сырья пока остается Украина.

Вместе с тем, есть среди покупателей и европейские заказчики. «Реализуем продукцию в Украине, в ближнем зарубежье – это Россия, также в Молдове, и выходим на европейские рынки – это Румыния. У них тоже есть свои производители, но мы пытаемся с ними конкурировать», – пояснил Евгений.

Сейчас мастерская семьи Павленко предоставляет работу 12 сотрудникам, где изготавливают до 30 наименований продукции, которая имеет огромное разнообразие отделки. На полках в мастерской из всех готовых гончарных изделий невозможно найти двух одинаковых.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ».

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