В районе театра в Донецке произошло ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 30 августа, произошло ДТП. Об этом сообщают в соцсети очевидцы.
Как пишут дончане, авария произошла в районе театра оперы и балета: столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы уточняют, что это были Chevrolet и Peugeot, и что обе машины были «хорошо помяты».
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