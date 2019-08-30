Зеленский предлагает сократить количество народных депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает сократить количество народных депутатов и оставить только пропорциональную избирательную систему. Как сообщают «Донецкие новости», проект закона № 1017 зарегистрирован в парламенте 29 августа и обозначен как неотложный.

Согласно тексту законопроекта, статьи 76 и 77 Конституции Украины предлагается изложить в следующей редакции:

«Статья 76. Конституционный состав Верховной Рады Украины – 300 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на 5 лет. Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних 5 лет и владеющий государственным языком. Не может быть народным депутатом Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке. Полномочия народных депутатов Украины определяются Конституцией и законами Украины. Срок полномочий Верховной Рады Украины составляет 5 лет».

«Статья 77. Очередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся в последнее воскресенье октября 5-го года полномочий Верховной Рады Украины. Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначаются президентом Украины и проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом».

«Целью принятия данного законопроекта является реализация мероприятий парламентской реформы в части оптимизации общих основ статуса единого органа законодательной власти», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом № 1017 также предусмотрено, что после вступления в силу изменений в Конституцию Украины Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжит свою работу до следующих выборов народных депутатов.