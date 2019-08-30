В Донецкой области достраивают три новых котельных

В Донецкой области, чтобы улучшить теплоснабжение, до конца этого года достроят три новых котельных. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Две – в городе Мирноград и одна – в селе Донское Волновахского района. Это позволит нам улучшить теплоснабжение жителей микрорайона Западный в Мирнограде и закрыть очень старую угольную котельную, на работу которой было много нареканий. Кроме того, она очень много потребляла угля и газа. Жители часто к нам обращались с проблемами, что теплоснабжение, несмотря на высокие тарифы, не очень качественное. В этом году мы улучшим теплоснабжение для 11 тыс. жителей микрорайона Западный – рассказала она.

По ее словам, в селе Донское в Волновахском районе проблема с теплоснабжением связана с тем, что коммунальное хозяйство этого населенного пункта несколько лет назад было передано проектному института в Харькове. «Мы были очень удивлены этим решением Министерства экономики. С прошлого года это проектное предприятие начало писать нам письма о том, что они не в состоянии продолжать отапливать это село, где проживает около 5 тыс. населения. Поэтому до конца этого года мы построим там котельную, а со следующего года у нас там гарантировано будет отопление», – сообщила Гусева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»