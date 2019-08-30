Новый министр обороны Украины рассказал о приоритетах в работе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 августа, представил новоизбранного министра обороны Андрея Загороднюка личному составу. Новый глава Министерства обороны Украины рассказал о своих планах и приоритетах в работе на этой должности.

«Мы пытаемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами в полном соответствии со стандартами НАТО, поэтому мы себя не позиционируем как военные эксперты, мы гражданские люди. Министерство будет таким, как это указано в стратегии государства в этом вопросе. Мы будем сотрудничать с военными на всех уровнях, мы будем создавать рабочие группы, чтобы вырабатывать конкретные технические, менеджерские решения по тем или иным вопросам», – сказал он.

По его словам, вопросов в работе Министерства обороны «очень много». «Я не буду вам рассказывать, как воевать, потому что я – гражданский человек. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом на тему, кто военный, кто гражданский. Но как политические представители верховного главнокомандующего и правящей партии мы очень серьезно будем смотреть на то, как выполняются планы, каким образом выполняются решения, договоренности, приказы и так далее», – заявил Загороднюк.

«Ключевым вопросом будет – есть ли настоящие изменения или их нет. И до тех пор, пока их будет, мы будем долбать эту скалу, пока они не настанут. Это единственное, что могу вам пообещать», – добавил он.

Министр обороны Украины также перечислил три приоритета в своей работе. «Первый приоритет – это военнослужащий. По этому поводу будет программа и конкретный план действий, это не декларативная тема. Вы все это увидите и будете принимать участие в ее разработке», – отметил он.

«Второе – это переход на стандарты НАТО, но по-настоящему. Хотя нужно отдать должное и Генеральному штабу ВСУ, и Министерству обороны, и всем силам обороны, была проведена большая работа для перехода на стандарты НАТО, но она только началась. И третье – это борьба с коррупцией. И тут мы будем абсолютно безжалостными, в разумном смысле этого слова. Но народ Украины сказал свое слово, и народ Украины хочет видеть результат», – резюмировал министр.

Напомним, в Верховной Раде Украины IX созыва сформированы 5 депутатских фракций и коалиция. В первый день работы парламент утвердил новый состав правительства, а также новых руководителей СБУ, МИД, Генеральной прокуратуры и Министерства обороны Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «NewsOne»

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