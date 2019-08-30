Полицейские Донетчины прошли учебный курс по деэскалации

Сегодня, 30 августа, 40 сотрудников полиции получили сертификаты успешного окончания курса «деэскалации и действия полиции в кризисных ситуациях». Новыми методиками и опытом с правоохранителями делились представители Канадской полицейской миссии в Украине. Об этом сообщает

отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области

Торжественное мероприятие состоялось в Мариупольском центре первичной профессиональной подготовки «Академия полиции» ДЮИ МВД Украины. Сертификаты вручили полицейским тренеры и разработчики учебного курса Советники по вопросам тренинга полиции Канадской полицейской миссии Тара Норман, Стефан Берубе и Трой Борегар

В общем четырехдневный курс прошли 40 полицейских из подразделения особого назначения, спецподразделения «ТОР», участковые офицеры полиции и инструкторы тренингового центра по личной безопасности.

Начальник тренингового центра Алексей Богданов поздравил правоохранителей с успешным прохождения тренинга и отметил, что инновационные подходы к решению кризисных ситуаций могут быть применены не только на службе, но и в личной жизни, а также при общении с подростками.

Обучающий тренинг состоял из лекционных занятий, практических упражнений и обучения на основе сценариев.

Вниманию слушателей были представлены новые методики действия в кризисных ситуациях и тактики общения с людьми, которые находятся в психологически тяжелом состоянии.

Специально для коллег с востока Украины полицейские Канады разработали приемы применения навыков деэскалации для установления взаимодоверия и избежания препятствий в общении с людьми.

Курс был проведен в рамках двустороннего Украины-канадского сотрудничества.