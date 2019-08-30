Зеленский предлагает переподчинить Нацгвардию президенту

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту. Соответствующий законопроект появился на сайте парламента.

В частности, в предложенном законопроекте содержится норма о том, что деятельность Национальной гвардии будет направляться президентом через командующего Нацгвардии, который непосредственно руководит силовой структурой.

Кроме того, из закона о Национальной гвардии полностью исключаются нормы о министре внутренних дел, а все указанные полномочия передаются командующему НГУ.