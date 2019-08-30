Китай готов присоединиться к решению ситуации на Донбассе, – посол

Китайская Народная Республика (КНР) готова помочь в процессе мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил посол КНР в Украине Ду Вэй во время брифинга, передает РБК-Украина.

По словам китайского дипломата, конфликт на Донбассе нанес огромные страдания народу Украины. Также он добавил, что КНР поддерживает мирное урегулирование ситуации.

«Китай, дружественное государство, мы чувствуем боль, мы поддерживаем мирное решение вопроса Донбасса», – заявил посол.

Также Ду Вэй подчеркнул, что Пекин готов «по-своему приложить усилия для решения данного вопроса».

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