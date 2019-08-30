Уникальная спортплощадка, новое оборудование: В Мариуполе на ремонт школы потратили более 60 млн грн (Видео)

В Кальмиусском районе Мариуполя (Донецкая обл.) капитально отремонтировали школу № 47. На ремонт потратили более 60 млн грн. Сейчас идет подготовка к первому звонку.

Так, около школы № 47 обустраивают спортивную площадку и беговые дорожки. Одновременно работают более 100 строителей. Подрядчики уверяют, что работа идет по плану.

«Универсальная площадка, многофункциональная. За три дня мы ее уложим и первого сентября сделаем разметку. В принципе, детей мы можем запускать со второго числа», – говорит подрядчик Александр Сопелкин.

Уже скоро здесь можно будет играть в футбол и волейбол, бегать и заниматься воркаутом.

А в школе уже все готово к урокам. Мебель расставили, технику подключили. И в столовой теперь – по-современному. Чтобы научить персонал пользоваться новыми приборами, организуют тренинг.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко называет школу методическим центром и уверяет, что такие заведения появятся в каждом районе города.

Источник: ТК «Сигма»