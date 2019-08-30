В Украине 2 месяца работает европейская модель энергорынка: Каковы результаты (Видео)

В Украине второй месяц работает новая модель энергорынка. Это еще один шаг к вхождению Украины в Евросоюз. В результате реформы уже появилась конкуренция между поставщиками за потребителей электроэнергии. Что такое новый энергорынок, и зачем он нужен, украинцы знают, но в общих чертах, передает телеканал «Украина».

Среди ответов рядовых украинцев: «рынок нужен для того, чтобы была конкуренция», «чтобы больше было поставщиков», «чтобы регулировать цену на электричество, чтобы она была рыночная, а не регулировалась непонятно кем и непонятно где».

Конкуренция среди поставщиков – действительно, главное преимущество энергореформы, которая в Украине началась еще 2 года назад. «Одним из результатов должно стать то, что потребитель должен выбирать поставщика электроэнергии», – подчеркивает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Такая модель десятки лет работает в Европе. После реформирования энергорынков в каждой стране появились сотни поставщиков электроэнергии. Выбирать и менять их можно даже через интернет. Когда захочется. Высокая конкуренция между компаниями, которые продают киловатты, снизила цену электроэнергии. А чтобы поощрить клиентов, им время от времени дарят билеты на футбол, в кино, или даже счетчики, позволяющие экономить. «Любая высоко-конкурентная среда – это благо», – считает председатель ГП «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

С 1 июля этого года Европейская модель энергорынка внедрена и в Украине. «Проблем нет. Нет и тех проблем, о которых рассказывали еще до внедрения рынка – что будто бы будет катастрофа», – оценивает эксперт по вопросам энергетики Александр Трохимец.

В каждом регионе уже работают десятки поставщиков электроэнергии. Новый энергорынок пришел на смену ручному регулированию цены киловатта.

Пока изменения почувствовали только промышленники. Поставщики электроэнергии сейчас конкурируют с помощью цен и тарифов за каждое предприятие. Соревноваться за население энергетические компании начнут уже в 2020 году. К тому времени будет действовать механизм, который фиксирует цену.

«Цена для потребителей, в конечном итоге, будет экономически обоснованной. Т. е. сколько, грубо говоря, тратит производитель на продуцирование этой электроэнергии, столько потом, соответственно, и потребитель оплачивает», – говорит Юрий Корольчук.

Впрочем, против энергорынка выступают ферросплавщики. Через суд они добились временной скидки для своих заводов на тариф ГП «Укрэнерго».

Пока ситуация с тарифами для ферросплавных заводов не разрешилась, над реформированным энергорынком нависла новая угроза – желание определенных бизнес-групп искусственно снизить цену на свет. Энергоэксперты прогнозируют, что это создаст дефицит угля на теплоэлектростанциях, а затем – коллапс в энергосистеме.