Вылечить душу: Для детей Донбасса пятый год работает благотворительный проект «Мирное лето» (Видео)

Для детей Донбасса, переживших военные действия, пятый год работает благотворительный проект «Мирное лето». Благодаря ему оздоровились уже 4,5 тыс. детей. В этом году сезон был насыщен тренингами и мотивационными встречами со звездами.

Так, в Святогорске (Донецкая обл.) участник проекта «Ринат Ахметов – детям. Мирное лето» Никита Волошин из Краматорска, набирался жизненных сил и лечил травму войны, которая до сих пор напоминает о себе. Мальчик вспоминает события тех дней.

«Резко начали бомбить, я ничего не понял. Меня родители посадили в ванную, мой брат младший и бабушка только шли из садика, они чудом успели добежать до дома», – делится Никита.

Это случилось в Краматорске. После пережитого стресса Никита долго заикался, не мог спокойно спать. В лагере с ним работали психологи. «После лагеря у меня прекрасное настроение, не хочу уезжать», – говорит он.

Шаг за шагом трагические воспоминания угасают. «Занятия с психологами очень интересные и увлекательные», – добавил Никита.

В этом году более 500 мальчиков и девочек, которые живут по обе стороны линии соприкосновения, отдохнули в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Мирное лето».

По словам директор программ Фонда Рината Ахметова Ирины Блажан, этим летом у ребят была возможность пообщаться с телезвездами.

«Амбассадоры Фонда Рината Ахметова, звезды телеканала приезжали к ребятам. Это были Андрей Дебрин и Алексей Суханов. Они приезжали к деткам с лекциями "Ты супергерой". У каждого есть свои способности и таланты, которые необходимо развивать, и каждый человек может достичь очень многого», – рассказала Ирины Блажан.

А еще проводились жизненно важные и актуальные тренинги по минной безопасности. «По статистике более 500 детей пострадали в результате конфликта на Донбассе. Это были встречи с представителями Датского совета. Они рассказали ребятам о том, какие мины существуют и как действовать в экстренных ситуациях», – пояснил руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

За пять лет существования проекта «Мирное лето» отдохнули более 4 500 детей.

Источник: ТК «Донбасс»