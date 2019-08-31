Сводка из зоны ООС за 30 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один – получил ранения. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз неподалеку от Водяного – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, снайперского и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Троицкого – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм;

около Марьинки – из подствольных гранатометов;

вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем;

в районе Золотого-4 – из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку от Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Майорска – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Станицы Луганской – из стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки – из с станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 1 обстрел позиций сил ООС вблизи Водяного из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зайцево из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах Гольмовского, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, шахта 6/7, шахта им. Изотова), Саханки, Доломитного, Ленинского, Озеряновки, Михайловки, Зайцево (южное). Утверждается, что применялись ударный БПЛА 1, РПО «Шмель», минометы калибром 82 мм 120 мм, АГС, СПГ, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под обстрел попал пос. Гольмовский (гаражный кооператив «Союз») по адресу ул. Загородная, 20. Зафиксированы повреждения двух гаражей, административного здания и транспортного средства.

Кроме того, повреждено остекление в жилых домах по адресам:

ул. Мушкетовская д. 12, кв. 8;

ул. Мушкетовская д. 11, кв. 9;

ул. Мушкетовская д. 11, кв. 11;

ул. Мушкетовская д. 11, кв. 16.

В поселке шахты им. Гагарина в Горловке повреждена ЛЭП.

В «ЛНР» сообщили о четырех нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и сел Пришиб и Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.