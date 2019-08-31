Еленовка – пусто: Ситуация в пунктах пропуска утром 31 августа

С 1 сентября контрольные пункты въезда – выезда в районе операции Объединенных сил переходят на осенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

Сегодня, 31 августа, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 06:00 до 20:00.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 августа через КПВВ последовало 41,7 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9951 человек и 1282 транспортных средств;

«Марьинка» – 8890 человек и 1507 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8573 человек и 1607 транспортных средств;

«Гнутово» – 3886 человек и 902 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10460 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/40;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 20/50;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Николай: «6:00. Каргил, основная до моста, льготы половина».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «5:18. Еленовка. 5 утра в Мариуполь. Суперльгота – 20 и за шлагбаумом 10 перевозов в третьем ряду не вместились. Потом 24 до поворота на Докучаевск и от поворота до 2-го туалета, льготы 20. В общем пока все выглядит как и было. 4:40 когда приехали, темень на Еленовке неописуемая, соседних машин и не видно. Мрак»;

Вадим: «5:35. 5:30 первая протяжка. проехали перевозы и третий ряд. 5:45 вторая протяжка. Запустили за шлагбаум и вагончик регистрации. На дороге немного прибрали и расчистили на разделительной полосе. Какие-то признаки цивилизации»;

Вадим: «6:36. В общем первая сотня, с учетом перевозов и суперльготы, прошла бп за 40-50 мин. На территории много вагонов, по два окна, таможня и пограничники. К вагону подъезжает по три авто, проверка авто и в окнах 5-7 мин. на три авто. Персонал в нормальной однообразной форме, довольно тактичен. Новотроицкое, очередь на знаке 30. Новотроицкое прошли за 45 мин»;

Александр: «7:23. Еленовка. В Украину. Между 1-м и 2-м туалетом»;

Driver: «7:32. Еленовка прошел за 2 часа. На нуле украинском машин 50-70»;

Степан: «8:16. Еленовка в Украину машин 60-70,в днр почти никого. Пеших на нуле человек 100»;

Александр: «8:16. Еленовка. 6:45 подъехали, стали в очередь. 8:10 прошли дыныры. Стали в очередь на украинском нуле»;

Татьяна: «8:25. Новотроицк на Донецк машин 25, стоим с 8:00 перед шлагбаумом»;

Алеся: «9:01. Еленовка: пусто, прошли за 15 минут»;

Артем: «9:34. Новотроицк в Донецк ~ 20машин».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.