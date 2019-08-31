ДТП В Макеевке: Пострадавших зажало деформированными элементами автомобиля

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП. Пострадало три человека. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает «МЧС ДНР».

«30.08.2019 г. Макеевка, Кировский р-н, пр-т Ленина – ДТП. Вследствие столкновения автомобилей Hyundai Tucson и ВАЗ 2101, пострадало 3 человека: 1974 г.р., 1983 г.р.», – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение города.

Спасатели при помощи аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего 1979 г.р., который был зажат деформированными элементами автомобиля.