На границе с Россией погиб пограничник

В Харьковской области от разрыва неизвестного взрывного предмета погиб сотрудник Госпогранслужбы. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник», – говорится в сообщении.

Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госграницы в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею.

Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, ГБР, военной прокуратуры и СБУ. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства.