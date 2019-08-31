КПВВ был час закрыт: В ОБСЕ рассказали об обстреле КПВВ «Майорское»

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают отслеживать ситуацию на КПВВ на линии разграничения на Донбассе. Об этом сговорится в отчете Миссии.

Так, на контрольном пункте въезда-выезда вблизи Майорска представитель Государственной пограничной службы Украины сообщил СММ, что 28 августа КПВВ был закрыт с 13:00 до 14:00 из-за сообщений об обстреле вблизи населенного пункта. Он добавил, что люди, ожидавшие в очередях, были эвакуированы в безопасное место.

Представитель международной организации, регулярно работающей в этом районе, также сообщил наблюдателям, что КПВВ был закрыт в течение одного часа.

Кроме того на блокпосте незаконных вооруженных формирований вблизи Еленовки (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), члены патруля Миссии видели около 200 автомобилей и не менее 3 микроавтобусов, ожидавших в очереди проезда в неподконтрольные правительству районы, а также очередь из приблизительно 30 автомобилей, 3 автобуса и 4 микроавтобуса, ожидавших проезда в противоположном направлении.

Напомним, ранее о закрытии КПВВ «Майорское» сообщили правозащитники. В штабе ООС назвали причину закрытия КПВВ.