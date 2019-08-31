НВФ за сутки выпустили 66 мин по позициям украинских защитников, – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) осуждает очередное нарушение режима тишины на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, НВФ лишь за сутки, нарушая минские договоренности, выпустили по позициям украинских бойцов 66 мин. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Украинская сторона СЦКК осуждает очередной факт недопустимого, подлого и коварного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. 30 августа противник совершил шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм (40 мин) и 82 мм (26 мин)», – говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что такие факты указывают на попытки НВФ обострить конфликт и нежелание соблюдать режим тишины и выполнять минские договоренности.