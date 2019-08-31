В Мариуполе избрана мера пресечения директору предприятия, сотрудничавшему с «ДНР»

Избрана мера пресечения директору предприятия, наладившего доставку газа на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По решению Жовтневого районного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 57 630 грн директору компании, который осуществлял поставку технического газа на неподконтрольную территорию. Он также платил таможенные платежи в «бюджет» «ДНР».

Установлено, что на протяжении 2016-2018 годов 58-летний директор предприятия, по предварительному сговору с руководителем другого частного предприятия, осуществлял экспортно-импортные операции по купле-продаже продукции на неподконтрольной украинскому правительству территории. С целью прикрытия незаконной деятельности поставки осуществлялись через территорию Российской Федерации.

Таким образом подозреваемый платил платежи и налоги в так называемый «бюджет ДНР», осуществляя финансирование террористической организации.

В связи с тем, что подозреваемый скрывался от органов предварительного расследования на неподконтрольной украинской власти территории, с целью уклонения от уголовной ответственности, он был объявлен в розыск и задержан сотрудниками Службы безопасности Украины. Мужчина задержан на территории Одессы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.