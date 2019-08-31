Косичка или гулька: В некоторых школах Донецка запретили собирать волосы в хвост

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке родители школьников в социальных сетях обсуждают требования учебных заведений к внешнему виду детей. Мнения высказываются разные.

«Сегодня на линейке объявили, что новый дресс-код. По словам ребенка, девочки должны носить белые блузки, черные юбки и белые колготки, и туфельки. У кого длинные волосы – косички. Мальчики – белые рубашки, классические брюки и туфли. Джинсы, джегинсы, кроссовки нельзя», – пишет автор поста Сергей.

В комментариях к посту дончане пишут, что во многих школах придумывают свои «фишечки».

Ната: «В этой школе каждый год в сентябре напрягают за форму, а к середине года все ходят в джинсах и свитерах. Но белые колготки старшеклассницам – это маразм какой-то»;

Людмила: «Разве что на 1 сентября. А повседневно белые колготки замучишься стирать»

Ирина: «Каждая школа сходит с ума по-моему. У нас в 33-й обязательна форма определенного образца, белые рубашки, хвостик у девочек запрещен, должна быть косичка или гулька»;

Наталья: «А я своим детям разрешаю одеваться в школу так, чтоб им было комфортно. Школьная форма никак не влияет на количество и качество знаний. Можно и в форме, и с косичками ничего не знать»;

Алена: «Моя дочь в 7-й школе,у нас всегда было и есть: черный низ, белый верх ежедневно»;

Анна: «У нас галстуки с эмблемами и у девочек, и у мальчиков. Ну и строгий вид»;

Виктория: «Сын будет учиться во 2-м классе. 140-я школа. Сегодня на перекличке по всем классам ознакомили с приказом о строгой форме одежды для учащихся. Но и в прошлом году было то же самое»;

Татьяна: «Джинсы давно нельзя. Мы второй год шьем одинаковую. А вот сегодня сказали что этот год еще пропустят, а вот следующем будут вообще по цветам классы и не выйдет типа кто-то в черном, кто-то в синем. А джинсы и так нельзя было».

При этом некоторые родители считают, что обязательная форма для учащихся школ – это правильно.

Ирина: «Сейчас везде вводится школьная форма. А разве это плохо?»;

Ирина: «Во многих школах Донецка практикуют темный низ, белый верх. В лицее № 5 на заказ шили жилетки с фирменной эмблемой школы»;

Елена: «А что удивительного? Или ненормального в этом? До войны в 70-й гимназии была такая же форма. На деле все равно по будням носили и голубые рубашки, и бежевые, и водолазки. Девочки и юбки с пиджаками и сарафаны»;

Татьяна: «115-я школа. С самого приезда ходим в форме. Очень всем нравиться».

Но с обязательностью формы согласны не все родители.

Ольга: «Конечно, плохо. Дополнительные расходы для семьи, плюс детям неудобно, особенно девочкам – им ни побегать, ни поиграть, а зимой в придачу холодно. И да, когда всех под одну гребенку – это казарма»;

Ирина: «Форма –это казарма»;

Татьяна: «Прекратите воспитывать стадо».

Также родители отмечают, что покупка формы обходится дорого.

Андрей: «В наше время всегда можно посчитать, сколько стоит форма и сколько несколько вещей для вашего ребенка. Примите решение и все. Никто никого не заставляет»;

Марина: «В 33-й форма испокон веков и все довольны С прошлого года новые стандарты – с бордовой вязаной перешли на темно-синюю в клетку (на ребенка рост 134 отдали 5500р)»;

Евгения: «Ну, 5500 не каждый может себе позволить, а если не один ребенок в семье»;

Ирина: «В Союзе форма стоила копейки. А сейчас тысячи рублей. Я считаю, можно было бы ограничиться просто строгим стилем».

Ранее сообщалось, что форма для школьников «ДНР» станет обязательной с 2019-2020 учебного года.

История о школьной форме началась в начале августа 2017 года, когда «глава ДНР» Александр Захарченко (умер в результате взрыва в августе 2018 года) заявил о том, что подписан «указ» о введении до 2019 года обязательной школьной формы установленного образца во всех учебных заведениях на территории «Донецкой народной республики». А 28 августа в то время «первый замминистра образования и науки» Михаил Кушаков заявил, что введение школьной формы в учебных заведениях пока носит рекомендательный характер. 22 марта 2018 года Захарченко пообещал, что часть учебных заведений будут переведены на обязательное ношение школьной формы уже с 1 сентября.

Введение обязательной школьной формы имеет много противников среди родителей. Возражения родителей вызваны финансовым аспектом.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» также планировали ввести школьную форму на «законодательном» уровне. Для этого хотят внести специальные изменения в «закон об образовании», которые урегулируют требования к внешнему виду школьников. Требования коснутся всех учеников, с 1-го по 11-й класс.

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