Гражданка России за взятку пыталась пересечь линию разграничения

В КПВВ «Марьинка» гражданка России пыталась «договориться» с пограничникам относительно беспрепятственного пересечения линии разграничения. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Госпогранслужба Украины.

«На такое предложение женщина получила от сотрудников Госпогранслужбы категорический отказ. Она передана представителям Нацполиции», – говорится в сообщении.

Кроме того, вчера в КПВВ «Марьинка» у гражданина Украины, который шел на вход с временно неподконтрольной правительству Украины территории, выявили наркотическое вещество. Мужчина спрятал марихуану в нижнем белье.

В Нацполицию направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ст. 309 УК Украины. Мужчина и вещество переданы компетентным органам.