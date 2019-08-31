Правительство изменило условия предоставления переселенцам ежемесячной адресной денежной помощи: анализ изменений

14 августа 2019 Кабинет Министров принял Постановление № 754, которым внес изменения в Постановления № 505 и 509, по выплатам денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Анализ изменений провели юристы «Донбасс SOS».

Теперь, по желанию лица, денежные выплаты будет доставлять к ним домой «Укрпочта» (как это уже работает для выплат пенсий) (п.3 Постановления №505). Такая услуга доступна только для двух категорий лиц:

лица с инвалидностью первой группы;

другие лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию.

Для того, чтобы получать пособие домой, лицо должно обратиться с письменным заявлением в управление Пенсионного фонда Украины или управление социальной защиты населения по месту жительства (п.2 Порядка, утвержденного Постановлением №505). Как сказано на сайте «Укрпочты», «в заявлении о назначении или перерасчете пенсии укажите: «выплату мне пенсии (социальной помощи) прошу проводить через почту». Образец заявления.

Еще одно изменение касается тех, кто переместился из подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, но не имеют возможности вернуться (лица с инвалидностью, их дети, дети с инвалидностью и лица, осуществляющие за ними уход). Такие люди также имеют право на ежемесячное пособие. Раньше не было закреплено, что означает «не имеет возможности вернуться». Теперь считается, что лицо «не имеет возможности вернуться, если»:

нуждается в длительной вторичной (специализированной) медицинской помощи или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи с круглосуточным наблюдением;

над ним нависает угроза насилия или психологической травмы (п.2 Порядка, утвержденного Постановлением №505).

То есть, если лицо докажет, что оно подпадает под один из этих случаев (например, с помощью справки от врача), это означает, что оно не имеет возможности вернуться и, соответственно, имеет право на денежную помощь.

Теперь право на денежную помощь имеют и лица пенсионного возраста (а не только те, кто получает пенсию, как было ранее). То есть, даже если лицо не оформило пенсию, по достижении пенсионного возраста (ст.12 Закона) имеет право на денежную помощь. Также теперь право на пособие имеют и учащиеся школ, достигшие 18-летнего возраста и продолжают обучение на дневной форме (ранее учащиеся школ, продолжающие там обучение после 18 лет не имели права на пособие, потому что после 18 лет помощь оказывалась только тем, кто продолжал обучение в учреждениях высшего или профессионально-технического образования) (п.3 Порядка).

Для семей, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью) теперь снят верхний предел максимального размера выплат (п.3 Порядка). То есть все выплаты, на которые имеет право семья без ограничений должны ей выплачиваться.

Теперь при оформлении выплаты денежной помощи на малолетних детей, перемещаемых без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих не надо будет предоставлять документ, подтверждающий родственные отношения заявителя с ребенком (п.5 Порядка).

Теперь к заявлению на получение пособия нужно будет добавлять еще один документ – копию справки от уполномоченного банка с указанием реквизитов текущего счета (п.5 Порядка).

Изменился порядок отказа в назначении пособия, если документы, представленные представителем семьи, не соответствуют требованиям Порядка. Ранее уполномоченный орган должен был уведомить заявителя о необходимости добавить нужные документы. Сейчас при несоответствии документов требованиям орган в течение 7 дней просто отказывает в назначении пособия (п.5 Порядка).

Изменениями ограничены категории военнослужащих, имеющих право на денежную помощь. Ранее наличие жилья у военнослужащих не лишало их права на пособие. Теперь денежная помощь не предоставляется, если жилое помещение было приобретено военнослужащими после начала антитеррористической операции (п.6 Порядка).

Сокращен срок, в течение которого средства должны быть перечислены банком на счета лиц (или подразделений «Укрпочты», если речь идет о доставке помощи домой). Раньше это было 3 дня, теперь – 1 (п.9 Порядка).

Важно! Теперь в еще одном случае с лица может взиматься уже выплаченная помощь. Если лицо выезжает на неподконтрольную территорию более чем 60 дней – оно ​​обязано вернуть суммы денежной помощи за период пребывания там (п.11 Порядка). Более того, указано три варианта такого возврата:

уполномоченным представителем семьи самостоятельно;

с согласия уполномоченного представителя семьи в полном объеме за счет следующих выплат денежной помощи;

по решению уполномоченного органа за счет суммы последующих выплат денежной помощи в объеме не менее 20 процентов ежемесячной суммы назначенной денежной помощи.

В случае невозможности добровольного возвращения или содержания излишне перечисленных сумм денежной помощи они взыскиваются в судебном порядке (п.11 Порядка).

Если вы убеждены, что находились на неподконтрольной территории менее 60 дней, то имеете право обжаловать действия органов власти. Прежде всего нужно обратиться с письменным заявлением в управление труда и социальной защиты населения для обжалования решения о взыскании с вас выплат за дни на ТОТ (образец) и в Государственную пограничную службу Украины – информация о пересечении линии разграничения. Письменные ответы от этих органов также крайне необходимы для последующего обращения в суд. Собственно, обратиться в суд – следующий шаг в случае, если ваши заявления не дали результата.

По измененному Порядку принимать заявления и выдавать справки о постановке на учет ВПЛ теперь смогут только работники подразделений социальной защиты населения. Работники жилищно-эксплуатационных организаций и уполномоченные местными властями лица больше не смогут принимать заявления и выдавать такие справки, как это ранее было закреплено в п. 2 Порядка оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509.

«Подытоживая, следует отметить, что принятые изменения несут как позитив, так и негатив для переселенцев. Среди основных положительных моментов: возможность отдельным категориям лиц получать помощь через "Укрпочту; расширение перечня тех, кто имеет право на такую ​​помощь, снятия ограничения максимального размера пособия для семей, в состав которых входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью). Основным негативным моментом является закрепление дополнительной обязанности ВПЛ возвращать сумму помощи выплаченную за период пребывания на неподконтрольной территории при нахождении там более 60 дней. Этим положением правительство создало ситуацию, когда непрерывное пребывание более 60 дней в ТОТ влечет за собой не только отмену справки ВПЛ, но и обязательства переселенцев возвращать полученную за этот период помощь», – считают общественники.

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