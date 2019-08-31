В Донецкой области 30 спасателей тушили общежитие

В Славянске (Донецкая обл.) произошел пожар в общежитии. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«31 августа в 4:12 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в общежитии «Медик» по адресу: г. Славянск, ул. Трудовая. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 6 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления», – говорится в сообщении.

По прибытию на месте происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что происходит горение в коридоре на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 4:20, ликвидирован в 4:23.

Причина пожара – устанавливается.

От Главного управления привлекалось 30 человек личного состава и 8 единиц техники.