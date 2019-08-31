Начали пускать на реверс: Ситуация в пунктах пропуска днем 31 августа

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «11:54. Майорск в Донецк 10, из Донецка пусто. Горловка в Донецк на стеле 10. Дальше пока не знаю»;

Василиса: «12:18. Перед полицией машин нет, а перед паспортным ДНР машин 40(+-)»;

Андрей: «12:27. Горловка в Донецк на паспортном 50 + 10 льготы»;

Андрей: 12:55. Горловка в Донецк на паспортном 50 + 10 льготы, + на стеле час назад было 10»;

Сергей: «13:17. Мой друг отзвонился... Пересекал на авто. В 12:00 – 12:30 был в Харькове. На КПП Горловка был в часов 5:00 утра».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «12:30 Каргил ~40 машин»;

Артем: «12:47. Основная около 70, льгота 50-55».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «10:11. Новотроицк начал пускать на реверс из Донецка»;

NK: «10:12. Новотроицк в Волноваху: 50 машин, но за одну протяжку пропустили 15 машин. Движение хорошее»;

Анна: «10:17. Новотроицк из Донецка 60 машин. На Еленовке в Донецк 5 машин»;

NK: «10:15. Новотроицк в Волноваху 50 машин за час»;

Вадим: «10:44. Новотроицк, дотошно осматривают все авто»;

Дмитрий: «12:34. Ехал сегодня из Одессы: Еленовку прошел за 2 часа, украинский и днр, в 10 утра приехал»;

SPOK: «12:42. Еленовка со стороны Украины машин 50»;

Татьяна: «12:48. Еленовка в Украину пусто, на въезд машин 15».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лиза: «10:19. 8:40 с 50 лет людей на 1 автобус. В 9:00 на мосту. Лнр пусто, из ЛНР в Украину сразу на талончик. В 9:30 в Украине, обратно в сетку».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») на данный момент не сообщается.

Читайте также: