Это какая-то обезьяна: В Донецке обсуждают бюст Захарченко (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 31 августа, открыли памятник ликвидированному «главе ДНР» Александру Захарченко. Бюст установлен в парке имени Ленинского комсомола. Он изготовлен по заказу уроженца Донбасса, гражданина РФ Владимира Некрасова
Пользователи социальных сетей высмеивают памятник.
- Максим: «Только мне кажется, что бюст, мягко говоря, не похож на товарища Захарченко?»;
- Владимир: «Кто делал памятник, это вообще, простите, какая-то обезьяна. Что, скульпторы все уехали, позор»;
- «Эпик»: «Он совсем не похож, совсем другое лицо»;
- Юрий: «Памятник с завезли из России!»;
- Катя: «Вы еще восковую фигуру не видели, то вообще высший пилотаж!»;
- Иван: «Потом сносить будут с концертом»;
- Вадим: «Забыли добавить, что героически погиб, при попытки вступить в бой с зеленым змеем»;
- Игорь: «Ладно, раз такой день, помянем батю. Любил он выпить, отжать машину и не одну, магазины у комерсов любил присваивать и открывать по новой, награждать себя любил крестами по пьяной лавочке, парады устраивал за наш счет. Если бы не желание бухнуть до обеда в кафе "Сепар", то и сегодня бы ходил по рынкам с пистолетом и весы проверял, а у кого подкручены – того в расход тут же на месте».
Ранее сообщалось, что в «ДНР» готов памятник ликвидированному «главе» Александру Захарченко, который высмеяли в соцсетях даже те, кто поддерживает «ДНР».
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.
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