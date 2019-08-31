На Луганщине задержали автомобиль, который разыскивал Интерпол

В пункте пропуска «Меловое» на Луганщине правоохранители обнаружили гражданина Украины 1973 года рождения. Он разыскивался другими правоохранительными органами за совершение преступления, связанного с незаконным завладением транспортным средством. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает Госпогранслужба Украины.

В этот же день в «Меловое» прибыл автомобиль «Мерседес». Иномаркой из России ехала наша соотечественница. Во время проверки документов пограничники установили, что авто находится в международном розыске.

А в пункте пропуска «Бачевск» сегодня ночью пограничники обнаружили «Тойоту», которую также разыскивали украинские правоохранительные органы. Наш соотечественник пытался вывезти похищенную легковушку в Россию.

По всем фактам сообщено Укрбюро Интерпола в г. Киеве.

Сейчас правонарушителя и транспортные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.